Пришла Масленица - принесла блинов и маслица: как и когда отмечать праздник в 2021-м

Начинается Масленица — ее принято отмечать блинами и вкусностями не только в России: в Республике Молдова это тоже любимый многими праздник.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Конечно, пандемия коронавируса внесла свой "вклад" и в этот праздник, который издавна предполагал массовые гулянья. Но наперекор вирусу вкусными блинами можно порадовать близких и дома. А за хорошим столом - и разговор добрый, как известно.

Широко и повсеместно Масленица празднуется в России, однако чествуют ее и в Молдове, так как праздник этот, изначально языческий, сейчас имеет непосредственное отношение к православию: именно он предваряет Великий пост.

Предтеча Масленицы - комоедица - в дохристианской Руси отмечалась в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Уже после крещения Руси у праздника появилось новое название - Масленица. Потому что, по уставу, в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но можно молочные – то есть "масляные" - продукты.

© Photo : Pixabay Масленичные блины

Аналог этого праздника есть и у католиков, он именуется "жирным вторником" и отмечается перед "пепельной средой" - началом Великого поста в календаре Римско-католической церкви. На "католическую масленицу" принято устраивать карнавалы.

Каждый день - своя прибаутка

Масленичная неделя не просто блинная семидневка. Каждый день имеет свое символическое значение и носит свое название. В этом году они распределяются вот так.

Понедельник, 8 марта – "Встреча".

Это Узкая Масленица. В этот день на Руси замужнюю женщину отправляли на день к отцу и матери, а вечером к сватам приходили родители мужа. Разумеется, в первый день праздника начинали печь блины, первыми угощали соседей победнее, чтобы те помянули усопших. Мужчины устанавливали качели и всяческую атрибутику для разгульной недели.

Вторник, 9 марта – "Заигрыш".

Этот день посвящали смотринам невест. При удачном сватовстве свадьбу можно было сыграть уже на Красную горку - сразу после Пасхи. Такой вариант считался наиболее выгодным и сулящим счастливую и сытую жизнь.

Начинались собственно гулянья - молодежь каталась на горках (еще, как правило, лежал снег), катках. Ходили друг к другу в гости, чтоб отведать блинов.

Среда, 10 марта – "Лакомка".

Среда на Масленицу - тещины блины. Зятья шли в гости пробовать угощения. Если зять выберет блин с соленой начинкой - упрям и с характером. Сладкую начинку выбирали, как считалось, покладистые и мягкие мужчины.

Есть можно было "от пуза". И тещи старались накормить зятьев: чем сытнее, тем лучше. Чтобы дочери хорошо жилось замужем.

Четверг, 11 марта – "Разгуляй". © Sputnik / Miroslav Rotari Можно ли отмечать Масленицу христианам, и есть ли молдавский аналог праздника

В принципе, день говорит сам за себя. Время широких, повсеместных веселых гуляний. Катались на санях, на качелях, устраивали кулачные бои, водили хороводы, пели, плясали и... ели блины!

Пятница, 12 марта – "Тещины вечерки".

С тещей встречались не один раз. А два. И на сей раз - на территории зятя. Теща могла прийти одна, а могла взять подруг, чтоб веселее было. И в этом случае гостеприимство и хорошие кулинарные способности семьи становились достоянием общественности. Нужно было не ударить в грязь лицом.

Суббота, 13 марта – "Золовкины посиделки".

Это была своего рода "пижамная вечеринка" молодых женщин. Невестки звали в гости сестер мужа - золовок. Их, кстати, ждал подарок.

Воскресенье, 14 марта – Прощеное воскресенье и проводы зимы.

Завершение разгульной недели - последний день перед Великим постом - нужно было провести в прощении. Главная цель этого дня заключалась в обретении гармонии, примирении с людьми и Богом. В Прощенное воскресенье не только каялись, но и одаривали нищих, доедали то, что наготовили на сырную неделю, мылись в бане.

© Sputnik / Евгений Панасенко Обычай этот - едва ли моложе самой Масленицы. Ведь Зима у древних славян - это почти богиня. Вернее, у них была богиня смерти и зимы - Морана. С ней и прощаются с наступлением весны

А с наступлением темноты жгли чучело Масленицы - чтобы в огне сгорело не только все плохое, но и лютая зима чтоб отступила и дала дорогу весне.

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