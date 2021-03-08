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Города мира. Токио

Угощения привели к увольнению: история с чиновником в Японии

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210308/33908391/Ugoscheniya-priveli-k-uvolneniyu-chinovnika-v-japan.html

Из-за нарушения закона об этике служащий в Стране восходящего солнца поплатился рабочим местом и карьерой.

Николай Долгополов
© Photo : gvardiya.ru
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КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Высокопоставленный чиновник в Японии, как предполагается, тесно связанный с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой, снят с должности в связи с принятием дорогих угощений от представителей бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщается, что бывший заместитель министра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки в понедельник переведен в секретариат министерства за нарушение закона об этике госслужащих, поскольку, как утверждается, принимал угощения от руководства телекоммуникационной корпорации NTT.

Агентство Киодо проинформировало, что с сентября 2018 года по июль 2020 года Таниваки трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 107 тысяч иен (около 1000 долларов).

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Об этом скандале стало известно на прошлой неделе, когда сообщалось об участии Таниваки в подготовке плана премьера Суги добиться снижения тарифов на мобильную связь в Японии, которые считаются одними из самых высоких в мире.

Вместе с еще десятком чиновников Таниваки уличили в нарушении закона, когда они все ужинали на счет компании Tohokushinsha Film, в которой высокую должность занимает сын премьера Суги.

Министр общенациональных дел и коммуникаций Рёта Такэда выразил сожаление по поводу нового нарушения закона со стороны Таниваки.

"Вызывает крайнее сожаление, что это произошло снова и нарушило доверие общественности к госслужбе. Я приношу глубокие извинения за это", - сказал Такэда журналистам.

По закону об этике госслужащих в Японии чиновник должен заранее уведомить свое ведомство, если его угощения превышают сумму 10 тысяч иен (около 100 долларов).

Ранее расследование также установило, что директор отдела глобальной стратегии министерства Эйдзи Макигути и пресс-секретарь кабинета министров Японии Макико Ямада тоже получали угощения от руководства NTT. Хотя они утверждали, что сами заплатили за еду в ресторане, расследование выявило, что угощения стоили больше той суммы, что им пришлось уплатить.

На прошлой неделе Ямада ушла в отставку.

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