Угощения привели к увольнению: история с чиновником в Японии

Из-за нарушения закона об этике служащий в Стране восходящего солнца поплатился рабочим местом и карьерой.

Высокопоставленный чиновник в Японии, как предполагается, тесно связанный с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой, снят с должности в связи с принятием дорогих угощений от представителей бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщается, что бывший заместитель министра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки в понедельник переведен в секретариат министерства за нарушение закона об этике госслужащих, поскольку, как утверждается, принимал угощения от руководства телекоммуникационной корпорации NTT.

Агентство Киодо проинформировало, что с сентября 2018 года по июль 2020 года Таниваки трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 107 тысяч иен (около 1000 долларов).

Об этом скандале стало известно на прошлой неделе, когда сообщалось об участии Таниваки в подготовке плана премьера Суги добиться снижения тарифов на мобильную связь в Японии, которые считаются одними из самых высоких в мире.

Вместе с еще десятком чиновников Таниваки уличили в нарушении закона, когда они все ужинали на счет компании Tohokushinsha Film, в которой высокую должность занимает сын премьера Суги.

Министр общенациональных дел и коммуникаций Рёта Такэда выразил сожаление по поводу нового нарушения закона со стороны Таниваки.

"Вызывает крайнее сожаление, что это произошло снова и нарушило доверие общественности к госслужбе. Я приношу глубокие извинения за это", - сказал Такэда журналистам.

По закону об этике госслужащих в Японии чиновник должен заранее уведомить свое ведомство, если его угощения превышают сумму 10 тысяч иен (около 100 долларов).

Ранее расследование также установило, что директор отдела глобальной стратегии министерства Эйдзи Макигути и пресс-секретарь кабинета министров Японии Макико Ямада тоже получали угощения от руководства NTT. Хотя они утверждали, что сами заплатили за еду в ресторане, расследование выявило, что угощения стоили больше той суммы, что им пришлось уплатить.

На прошлой неделе Ямада ушла в отставку.

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