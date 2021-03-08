Угощения привели к увольнению: история с чиновником в Японии

Сообщается, что бывший заместитель министра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки в понедельник переведен в секретариат министерства за нарушение закона об этике госслужащих, поскольку, как утверждается, принимал угощения от руководства телекоммуникационной корпорации NTT.
Агентство Киодо проинформировало, что с сентября 2018 года по июль 2020 года Таниваки трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 107 тысяч иен (около 1000 долларов).
Вместе с еще десятком чиновников Таниваки уличили в нарушении закона, когда они все ужинали на счет компании Tohokushinsha Film, в которой высокую должность занимает сын премьера Суги.
Министр общенациональных дел и коммуникаций Рёта Такэда выразил сожаление по поводу нового нарушения закона со стороны Таниваки.
"Вызывает крайнее сожаление, что это произошло снова и нарушило доверие общественности к госслужбе. Я приношу глубокие извинения за это", - сказал Такэда журналистам.
По закону об этике госслужащих в Японии чиновник должен заранее уведомить свое ведомство, если его угощения превышают сумму 10 тысяч иен (около 100 долларов).
Ранее расследование также установило, что директор отдела глобальной стратегии министерства Эйдзи Макигути и пресс-секретарь кабинета министров Японии Макико Ямада тоже получали угощения от руководства NTT. Хотя они утверждали, что сами заплатили за еду в ресторане, расследование выявило, что угощения стоили больше той суммы, что им пришлось уплатить.
На прошлой неделе Ямада ушла в отставку.
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