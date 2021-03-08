14:57 08 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, архивное фото

Мария Захарова рассказала, что важней всего на посту дипломата

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Общество
Получить короткую ссылку
2210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/08/33908691.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210308/33908831/mariya-zakharova-rasskazala-chto-vazhno-na-postu-diplomata.html

В интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России ответила на вопросы о карьере, феминитивах и о том, как празднует 8 Марта.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости.

"У каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы. Я только с этой точки зрения смотрю на коллег, с которыми мы взаимодействуем", - отметила она.

Захарова сказала, что не разделяет коллег и тех, с кем приходится работать в дипсфере, на мужчин и женщин. 

“Желаем успехов” - Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония.
© Sputnik
"Желаем успехов": Захарова о новом проекте бывших журналистов Sputnik Эстония

"Конечно, у женщин есть свой вклад и в дипломатию в том числе. Мне кажется, женщины более, наверное, эмоциональны в каких-то моментах, но не все, это опять же не общее правило, ну, бывает такое. Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Мария Захарова также рассказала и о своем отношении к феминитивам. По ее словам, с таким термином она не встречалась и считала шуточным переделывание профессиональной принадлежности в форму женского рода, во внешнеполитическом ведомстве использование подобного не обсуждалось.
"Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Захарова рассмеялась, услышав примеры "редакторка" и "дипломатка", серьезно подобное обращение с русским языком официальный представитель внешнеполитического ведомства не воспринимает, в МИДе с таким не сталкивается. 

Разумеется, в Международный женский день не спросить гостью о том, как она празднует 8 Марта, было невозможно.

Выяснилось, что Мария Захарова в этот день в основном получает цветы и открытки, а на кухне к празднику хозяйничают сразу трое членов ее семьи.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Пресс-служба МИД РФ
Захарова: шанс для мирового сотрудничества во время пандемии есть

"Мы как-то стараемся дома готовить все вместе. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроем на кухне. Друг другу не мешаем никогда, кстати говоря. Я с удивлением читаю, как люди припоминают фразу о том, что две хозяйки на кухне не уживаются. У нас три хозяйки, и мы прекрасно себя чувствуем", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

С 8 Марта, отметила Захарова, поздравляют в основном цветами и открытками.

Как поздравят домочадцы, заранее официальный представитель МИД РФ не знает. "Мы будем накрывать стол вместе нашим дружным женским коллективом. А как нас поздравят, я смогу узнать только 8 Марта. В преддверии как-то у нас не принято ни спрашивать, ни рассказывать. Мы любим сюрпризы", - сказала она.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Захарова: пусть мирная жизнь будет главным приоритетом для всех


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Идеал женской красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном.
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться