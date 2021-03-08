Мария Захарова рассказала, что важней всего на посту дипломата

В интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России ответила на вопросы о карьере, феминитивах и о том, как празднует 8 Марта.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Профессионализм в дипломатии важнее принадлежности к полу. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости.

"У каждого человека есть какие-то свои особенности. Кто-то в большей степени эмоционален, кто-то в большей степени сдержан, у кого-то больше опыт работы, у кого-то меньше опыт работы. Я только с этой точки зрения смотрю на коллег, с которыми мы взаимодействуем", - отметила она.

Захарова сказала, что не разделяет коллег и тех, с кем приходится работать в дипсфере, на мужчин и женщин.

"Конечно, у женщин есть свой вклад и в дипломатию в том числе. Мне кажется, женщины более, наверное, эмоциональны в каких-то моментах, но не все, это опять же не общее правило, ну, бывает такое. Очень многие женщины, особенно если говорить о наших западных партнерах, имеют какую-то дополнительную собственную повестку к дипломатической работе, к дипломатическим усилиям: отстаивают права женщин, занимаются гендерной проблематикой. Вот это действительно для многих характерно. А когда работаешь, то в первую очередь важен профессионализм", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Мария Захарова также рассказала и о своем отношении к феминитивам. По ее словам, с таким термином она не встречалась и считала шуточным переделывание профессиональной принадлежности в форму женского рода, во внешнеполитическом ведомстве использование подобного не обсуждалось.

"Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Захарова рассмеялась, услышав примеры "редакторка" и "дипломатка", серьезно подобное обращение с русским языком официальный представитель внешнеполитического ведомства не воспринимает, в МИДе с таким не сталкивается.

Разумеется, в Международный женский день не спросить гостью о том, как она празднует 8 Марта, было невозможно.

Выяснилось, что Мария Захарова в этот день в основном получает цветы и открытки, а на кухне к празднику хозяйничают сразу трое членов ее семьи.

"Мы как-то стараемся дома готовить все вместе. У нас такая дружная бригада: моя мама, моя дочка. Очень любим хозяйничать втроем на кухне. Друг другу не мешаем никогда, кстати говоря. Я с удивлением читаю, как люди припоминают фразу о том, что две хозяйки на кухне не уживаются. У нас три хозяйки, и мы прекрасно себя чувствуем", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

С 8 Марта, отметила Захарова, поздравляют в основном цветами и открытками.

Как поздравят домочадцы, заранее официальный представитель МИД РФ не знает. "Мы будем накрывать стол вместе нашим дружным женским коллективом. А как нас поздравят, я смогу узнать только 8 Марта. В преддверии как-то у нас не принято ни спрашивать, ни рассказывать. Мы любим сюрпризы", - сказала она.

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