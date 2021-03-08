Названы самые полезные для женщин продукты

Как пишет РИА Новости, для поддержания здоровья он советует женщинам регулярно восполнять запасы этих соединений и включать в рацион печень трески, а для получения кальция — сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.
Мясников подчеркивает: для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.
"Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", — подчеркнул врач.
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