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Молодая женщина

Названы самые полезные для женщин продукты

© Depositphotos / Milkos
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (67)
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Sputnik Молдова
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О том, на какие витамины, микроэлементы и продукты питания нужно обратить особое внимание, рассказал известный российский врач.

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КИШИНЕВ, 8 мар  – Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников отмечает, что женщинам в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D.

Как пишет РИА Новости, для поддержания здоровья он советует женщинам регулярно восполнять запасы этих соединений и включать в рацион печень трески, а для получения кальция — сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.

Мясников подчеркивает: для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

"Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности", — подчеркнул врач.

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© CC0 / Pixabay / RitaE
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (67)

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