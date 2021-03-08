Меган Маркл в интервью рассказала о замужестве и мыслях о суициде

Меган Маркл в интервью сообщила, что они с британским принцем Гарри тайно поженились за три дня до официальной "королевской" свадьбы, пишет РИА Новости

"За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - заявила она в беседе с Опрой Уинфри.

Она добавила, что частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

В том же интервью Меган Маркл призналась: до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве.

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"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", — сказала она, добавив, что признаться мужу в этом ей было стыдно.

Как пишут "Известия", позже Меган рассказала членам королевской семьи, что ей необходимо обратиться за помощью, однако ей запретили это делать, так как подобные заявления не пошли бы на пользу британской семье.

В ходе интервью супруга принца Гарри также рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. Маркл сообщила, что была расстроена решением королевской семьи не удостаивать их первенца титула принца. Сам Гарри в ходе интервью отметил, что все это стало для него шоком.

Британский принц также сообщил, что супруги ждут девочку. "Это девочка... Иметь любого ребенка — одного или двоих — было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка — чего же еще можно желать", — отметил он.

Меган и Гарри уточнили, что малышка появится на свет этим летом.

О желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца герцог и герцогиня Сассекские заявили в январе 2020 года. После долгих обсуждений они получили это право, хотя королева Елизавета II выразила свое разочарование.

Гарри и Меган предоставили год на обдумывание своего решения, и 19 февраля было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры" американке Меган Маркл в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.

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