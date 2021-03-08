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Закрытые кафе в районе Плака в Афинах

ООН назвала страны, полностью доступные для иностранных туристов

© Sputnik / Kostis Ntantamis
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210308/33910864/OON-nazvala-strany-polnostyu-dostupnye-dlya-inostrannykh-turistov.html

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, больно ударил по индустрии туризма, негативный эффект ощущается и в нынешнем году.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Каждая третья страна сейчас закрыта для международного туризма, открыты для поездок лишь пять государств. Об этом говорится в заявлении Всемирной туристической организации (ЮНВТО), передает РИА Новости.

Румыния, контрольно пропускной пункт.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Румыния обновила список стран, для граждан которых действует карантин

Без ограничений туристов к себе пускают Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания.

На начало февраля 69 из 217 стран в мире (32%) не принимают иностранных туристов, при этом в половине из них границы закрыты уже на протяжении 10 месяцев. Границы еще 73 стран (34%) закрыты частично. Тесты или прохождение карантина требуют 70 государств (32%).

Несмотря на ранее имевшее место смягчение ограничений в сфере туризма, появление новых штаммов коронавируса подтолкнуло многие страны принять более жесткие меры вплоть до закрытия границ, отмечается в докладе.

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По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%. В связи с пандемией и принятыми странами ограничениями международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (97)

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