Чтобы сытно, но без вреда: как не переборщить с блинами на Масленицу

Врач-диетолог рассказала, как правильно есть блины и почему важно и нужно распределять трапезу по времени.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Организму человека нет дела до того, праздники сейчас или нет - на переедание он отреагирует так, как и должен, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время", — цитирует специалиста РИА Новости.

При этом врач призвала быть осторожными со сладкими блинами. Они сравнимы с "сахаром по калорийности и воздействию на организм", и начинки усиливают этот эффект. Кроме того, сладкий блин не принесет чувства долгого насыщения.

Отдельно врач посоветовала снизить количество масла во время жарки блинов или не добавлять его совсем.

Как приготовить блины на Масленицу

Рецепт блинов достаточно прост, но, чтобы блины на Масленицу получились румяные и сытные, важно соблюдать ряд простых правил. Во-первых, муку для блинов необходимо тщательно просеять, и только после этого можно замешивать тесто. Во-вторых, перед тем, как выливать тесто, сковородку нужно очень хорошо разогреть и смазать маслом или кусочком сала.

Существует бесчисленное количество рецептов масленичных блинов: дрожжевые, русские, на молоке, на сметане, с припеком.

Дрожжевые блины на молоке

Вам понадобится:

Молоко — 1 л

Мука — 500 г

Яйца — 2 шт

Дрожжи — 1 пакетик

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 0,5 ч.л.

Масло растительное — 1 ст. ложка

Полкило муки разделите на две части и добавьте в первую сахар и дрожжи. Перемешайте и влейте в массу теплое молоко. Отложите смесь на 40 минут и ждите, пока она поднимется. В это время отделите желтки от белков. Желтки смешайте с солью и маслом, а белки взбейте миксером.

Следующим шагом добавьте в первую смесь остальную муку и желтки, и подождите, пока опара поднимется. После чего вылейте в нее белки и аккуратно перемешайте. Блины выпекайте на горячей сковороде, и смазываете сливочным маслом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Широкая масленица

Блины на сметане

Возьмите:

Сметана — 300 г

Мука — 1,5 стакана

Яйца — 3 яйца

Молоко — 0,5 стакана

Сахар — 2 ст. ложки

Масло — 100 г

Соль - щепотка

Сначала взбейте яйца с со сметаной, сахаром и солью, замешайте эту смесь с мукой, и тщательно вымешивайте. В остальном рецепт блюда не отличается от классических блинов. Слишком густое тесто можно разбавить молоком.

С чем едят блины на Масленицу

В готовые блины можно завернуть мясной фарш или кусочки соленой рыбы: семги, сельди или форели. Сладкоежки едят блины с вареной сгущенкой или медом.

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