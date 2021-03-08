"Виновное лицо установлено": в Латвии нашли похитителя пушки с мемориала

Латвийский город Екабпилс "прославился" в конце февраля: вандалы украли пушку с памятника на братской могиле солдат ВОВ.

Пушку, которую на тракторе увезли с захоронения советских солдат в Екабпилсе в неизвестном направлении, скорее всего, надо искать в Даугаве, пишет Sputnik Латвия

Сообщается, что случай вандализма был раскрыт "с сенсационной скоростью". Полиция страны выяснила личность возможного похитителя, он был допрошен и дал признательные показания.

"В ходе расследования был установлено возможное виновное лицо, которое призналось в демонтаже пушки. Также стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой была проведен демонтаж", - сообщает агентство.

Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного кодекса - о преступном деянии против имущества, однако сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й УК - перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

​Напомним, что в Екабпилсе в ночь на 24 февраля произошел вопиющий акт вандализма. Неизвестные разрушили советский мемориал над захоронением воинов, погибших в 1944 году. Увезли в неизвестном направлении памятник-пушку, установленную на могиле.

"Сама пушка, как и предполагалось ранее, скорее всего, покоится на дне Даугавы", - пишет Sputnik Латвия.

По факту кражи Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления "повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц".

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