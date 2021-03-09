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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V. Архивное фото

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210309/33913635/sozdateli-sputnika-v-potrebovali-izvineniy-ot-regulyatora-es-za-slova-o-vaktsine.html

Разработчики российской вакцины от коронавируса потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств, которая сравнила перспективу экстренного одобрения "Спутника V" с "русской рулеткой".

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Создатели российской вакцины "Спутник V" требуют извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за высказанное ею сравнение с "русской рулеткой" процесса одобрения препарата некоторыми странами ЕС напрямую, до решения регулятора.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины.

​"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Виртумер-Хохе, которая также представляет австрийское агентство по вопросам здоровья, ранее сделала данное заявление в эфире телеканала ORF, говоря о нехватке данных о привитых.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Авторы заявления также подчеркнули, что европейский регулятор не высказывался в таком ключе ни о каком-либо другом препарате. Агентство, как заметили создатели российской вакцины, не имеет права подрывать доверие к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Европейское агентство лекарственных средств ранее начало последовательную экспертизу (rolling review) регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 производства Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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