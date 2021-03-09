В Китае вводят электронные "ковид-паспорта" для международных поездок

В документе будут содержаться данные о результатах тестов на коронавирус, а также о наличии или отсутствии прививки от COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Китай официально вводит программу обязательных электронных сертификатов здоровья для желающих выехать за рубеж.

Об этом заявила пресс-служба консульского департамента МИД страны, распространив сообщение в Wechat.

"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру", — говорится в сообщении.

Оформить сертификат можно в мини-приложении социальной сети Wechat. Как сообщает корреспондент РИА Новости, на данный момент его может оформить только гражданин КНР по удостоверению личности.

В сертификате указаны результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, дата прохождения теста и место, где проводилось исследование, наличие или отсутствие вакцинации от COVID-19. Кроме того, в документе указаны имя и фамилия, национальность, номер паспорта.

Получить информацию о состоянии здоровья зарегистрированного пользователя может любое иностранное здравоохранительное ведомство. Данные содержатся в QR-коде, который создается уникально для каждого человека. Сертификат также можно будет распечатать.

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