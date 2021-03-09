Обвиняемым в убийстве российского посла в Турции вынесен приговор

Три человека признаны прямо виновными, всего из 28 проходивших по делу пожизненно осуждены пятеро, еще пять человек оправданы.

Приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова вынес во вторник Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, передает корреспондент РИА Новости Алена Палажченко.

Ранее на заседании суда с последним словом выступили 19 обвиняемых, все они отказались признать свою вину и потребовали оправдания.

Пять из 28 обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве. Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата) и Хусейн Кетюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) страны Вехби Кюршад Акалын.

От пяти до 15 лет тюрьмы получили девять человек, еще пятерых оправдали. Девять обвиняемых все еще находятся в розыске.

Защита намерена обжаловать приговоры, процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет, сообщил РИА Новости один из адвокатов.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным турецких властей, на посла напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.

© Photo: Twitter / April O'neil Посол России в Турции Андрей Карлов (справа) в галерее в Анкаре

Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Он отвергает все обвинения. Как говорится в обвинительном заключении, убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.

© AFP 2020 / Yavuz Alatan / Sozcu daily Посол России в Анкаре Андрей Карлов погиб в результате вооруженного нападения

Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых: Шахина Сегута, Рамазана Юджеля, Ахмета Кылычарслана, Салиха Йылмаза, Хюсейна Кетюдже, Вехби Кюршата Акалына, Хайреддина Айдынбаша и Мустафу Тимура Озкана.

Пятерых обвиняемых — Хасана Тунджа, Айше Сегют, Каана Бюльбюля, Серджана Башара и Уфука Гюля — прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению, еще шестерых — Догукана Сейлемеза, Кадира Шамлы, Огузхана Озтюрка, Абдульсамета Кекеча, Сефа Курназа и Билаля Дерели — оправдать.

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Дела девяти обвиняемых, которые находятся в розыске, в том числе Гюлена, ведомство просило рассмотреть отдельно.

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