Обвиняемым в убийстве российского посла в Турции вынесен приговор

Ранее на заседании суда с последним словом выступили 19 обвиняемых, все они отказались признать свою вину и потребовали оправдания.
Пять из 28 обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, троих из них признали виновными непосредственно в убийстве. Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сегют (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата) и Хусейн Кетюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) страны Вехби Кюршад Акалын.
От пяти до 15 лет тюрьмы получили девять человек, еще пятерых оправдали. Девять обвиняемых все еще находятся в розыске.
Защита намерена обжаловать приговоры, процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет, сообщил РИА Новости один из адвокатов.
Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным турецких властей, на посла напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Он отвергает все обвинения. Как говорится в обвинительном заключении, убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых: Шахина Сегута, Рамазана Юджеля, Ахмета Кылычарслана, Салиха Йылмаза, Хюсейна Кетюдже, Вехби Кюршата Акалына, Хайреддина Айдынбаша и Мустафу Тимура Озкана.
Пятерых обвиняемых — Хасана Тунджа, Айше Сегют, Каана Бюльбюля, Серджана Башара и Уфука Гюля — прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению, еще шестерых — Догукана Сейлемеза, Кадира Шамлы, Огузхана Озтюрка, Абдульсамета Кекеча, Сефа Курназа и Билаля Дерели — оправдать.
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Дела девяти обвиняемых, которые находятся в розыске, в том числе Гюлена, ведомство просило рассмотреть отдельно.
Дипломату посмертно присвоено звание Героя России.
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