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Аэропорт Бирмингема

Границы на замке: сколько стран мира не принимают туристов

© REUTERS / Carl Recibe
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (107)
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Sputnik Молдова
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Появление новых штаммов коронавируса остановило правительства целого ряда стран от снятия ограничений.

КИШИНЕВ, 9 мар  – Sputnik. Каждая третья страна закрыта для иностранных туристов в 2021 году. Такие данные приводит Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), пишет РИА Новости.

Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Российский совет по международным делам
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Особенно строгие правила действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета организации.

В частности, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, десять — в Северной и Южной Америке, три — на Ближнем Востоке. Частично закрыты 34 страны.

Справки о ПЦР-тестах на COVID-19 требуют у въезжающих путешественников все больше государств, вводят карантин для прибывших и контролируют маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие требования действуют в трети стран, говорится в сообщении.

"В начале пандемии запрет на поездки широко использовался для ограничения распространения вируса. Теперь нужно постоянно пересматривать правила, исходя из эпидемиологической обстановки. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы работников", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

По итогам года международный туризм сократился на 74 процента, а экспортные доходы от него — на 1,3 триллиона долларов.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (107)

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