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Лототрон с шарами

Неслучившийся джек-пот: британка упустила четверть миллиарда из-за ошибки

© Fotolia / Enrico Spanu
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210309/33924534/Nesluchivshiysya-dzhek-pot-britanka-upustila-chetvert-milliarda-iz-za-oshibki.html

У 19-летней жительницы Соединенного королевства в лотерее совпали все семь чисел, но выигрыш она забрать не смогла.

КИШИНЕВ, 9 мар  – Sputnik. Британка Рейчел Кеннеди не смогла выиграть джекпот в размере 182 миллионов фунтов стерлингов (4,5 миллиарда леев или 250 миллионов долларов) в лотерее из-за ошибки с покупкой билета, пишет РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
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У 19-летней девушки в лотерее совпали все семь чисел, на сайте лотереи появилось соответствующее оповещение.  

Уверенная в своей победе, Рейчел позвонила организаторам. Те все подтвердили, но отметили, что выигрыш не засчитан, так как не был оплачен билет.

Оказалось, что оплата со счета девушки не прошла, несмотря на подключенную услугу автоплатежа. Причиной ошибки стало отсутствие на счету необходимой суммы - британка просто не проверила баланс.  

"Мы в курсе истории Рейчел и надеемся, что она успеет заранее купить билет на следующий большой розыгрыш", — сказали в компании-организаторе лотереи.

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