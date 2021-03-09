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Принц Гарри с супругой Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри

"Воспоминания могут расходиться": Букингемский дворец ответил Меган Маркл

© REUTERS / Harpo Productions/Joe Pugliese
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210309/33924697/Vospominaniya-mogut-raskhoditsya-bukingemskiy-dvorets-otvetil-megan-markl.html

Ранее в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений.

КИШИНЕВ, 9 мар  – Sputnik. Британская королевская семья серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, но "некоторые воспоминания могут расходиться", заявили в Букингемском дворце, передает РИА Новости.

Принц Гарри с супругой Меган Маркл
© REUTERS / Hannah Mckay
Меган Маркл в интервью рассказала о замужестве и мыслях о суициде

Ранее в интервью американскому телеканалу Меган Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее ведущая Опра Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, как отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

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"Вся семья очень огорчена, узнав весь масштаб того, насколько тяжело дались последние несколько лет Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в особенности, расовая, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут варьироваться, они воспринимаются очень серьезно, и семья будет решать данные вопросы частным образом. Гарри, Меган и Арчи всегда останутся очень любимыми членами семьи", говорится в заявлении официального представителя королевского двора.

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Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на звезде сериала "Форс-мажоры" американке Меган Маркл в мае 2018 года. В день свадьбы бабушка жениха королева Елизавета Вторая пожаловала молодым титулы герцога и герцогини Сассекских.

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