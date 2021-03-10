13:31 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Шприц на фоне логотипа AstraZeneca

Эстония временно приостановила использование вакцины AstraZeneca

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33817246.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210310/33931147/estonia-vremenno-priostanovila-ispolzovanie-vaktsiny-astrazeneca.html

На фоне начатого в Австрии расследования смерти женщины, последовавшей после прививки вакциной AstraZeneca, эстонские власти решили приостановить вакцинацию британским препаратом.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Эстония приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного и случая заболевания второго.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Врачи двух больниц в Молдове отказались вакцинироваться AstraZeneca

Об этом решении эстонских властей сообщила в среду заместитель директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Австрийские власти в воскресенье сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго.

"Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного. Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут", – сказала Хярма эстонскому телевидению.

На прошлой неделе в Эстонии после вакцинации препаратом AstraZeneca скончался 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти продолжается. "Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", – подчеркнула Хярма.

Накануне о своем решении также приостановить использование одной из партий вакцины AstraZeneca сообщили Литва и Латвия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Португалии рекомендовали не использовать вакцину AstraZeneca для пожилых
Врачи Гагаузии отказались вакцинироваться AstraZeneca и ждут "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться