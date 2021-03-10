Эстония временно приостановила использование вакцины AstraZeneca

На фоне начатого в Австрии расследования смерти женщины, последовавшей после прививки вакциной AstraZeneca, эстонские власти решили приостановить вакцинацию британским препаратом.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Эстония приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного и случая заболевания второго.

Об этом решении эстонских властей сообщила в среду заместитель директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Австрийские власти в воскресенье сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго.

"Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного. Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут", – сказала Хярма эстонскому телевидению.

На прошлой неделе в Эстонии после вакцинации препаратом AstraZeneca скончался 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти продолжается. "Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", – подчеркнула Хярма.

Накануне о своем решении также приостановить использование одной из партий вакцины AstraZeneca сообщили Литва и Латвия.

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