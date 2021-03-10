Производство "Спутника V" запустят в Иране

Сообщается, что производить российскую вакцину от коронавируса на территории этого государства начнут уже во второй декаде марта.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Производство вакцины "Спутник V" на территории Ирана будет запущено до 21 марта, сообщило агентство IRNA со ссылкой на слова официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура, передает РИА Новости.

"Совместное производство вакцины "Спутник V" будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта - ред.)", - сказал Джаханпур.

По его словам, в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить вакцину на рынок.

"Таким образом, за 1400 год (по иранскому календарю - ред.) будет произведено и введено в эксплуатацию от 36 до 40 миллионов доз вакцины", - заверил Джаханпур.

Министр здравоохранения страны Саид Намаки еще в феврале заявлял, что в течение 2-3 месяцев Иран планирует стать важным центром по производству вакцины от коронавируса в регионе и одним из важнейших экспортеров препарата.

Продвижением российской вакцины "Спутник V" за зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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