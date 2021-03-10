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Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО

ЮНЕСКО продолжит следить за ситуацией с Baltnews и Sputnik Латвия

© Sputnik / Ю. Поляков
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210310/33939410/unesco-prodolzhit-sledit-za-situatsiey-s-baltnews-i-sputnik-latvia.html

Обращение от имени исполнительного директора МИА "Россия сегодня", экс-руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было направлено в ЮНЕСКО в декабре 2020 года.

КИШИНЕВ, 10 мар  – Sputnik. ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА "Россия сегодня" по ситуации с журналистами Baltnews и Sputnik Латвия, которые подвергаются притеснениям в Латвии, ограничилась формальными заявлениями и уверениями в том, что организация будет и дальше внимательно следить за развитием событий, передает РИА Новости.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Владимир Песня
Вышинский: мы готовы предоставить больше информации о притеснении журналистов

Обращение от имени исполнительного директора МИА "Россия сегодня", экс-руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского было направлено в ЮНЕСКО в декабре прошлого года. Вышинский призвал ЮНЕСКО обратить внимание на вопиющее нарушение права журналистов заниматься своей профессиональной деятельностью в связи с притеснениями русскоязычных журналистов в Латвии. Вышинский также призвал представителей ЮНЕСКО предпринять действия по защите права журналистов осуществлять свою работу и потребовать от властей Латвии объяснений их невыполнения своих международных обязательств в том числе в рамках ООН, и Совете Европы.

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"Я поделился этой информацией с сотрудниками, которые проинформировали меня, что вопрос также поднимался постоянным представителем России при ОБСЕ Александром Лукашевичем на 1295-й встрече Постоянного совета ОБСЕ. В русле мандата ЮНЕСКО по продвижению свободного распространения информации организация продолжает внимательно следить за развитием событий. Я был бы благодарен, если вы сообщите мне о дальнейшем развитии ситуации в соответствии с мандатом ЮНЕСКО", - говорится в письме, подписанном заместителем генерального секретаря, помощником генерального секретаря по коммуникациями и информации ЮНЕСКО Син Цюем.

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© Video : Youtube / RT на русском
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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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