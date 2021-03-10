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Супруга футболиста Павла Мамаева

По обоюдному желанию: супруга Мамаева объявила о разводе

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210310/33940282/Po-oboyudnomu-zhelaniyu-supruga-mamaeva-obyavila-o-razvode.html

Ранее в прессе появилась информация, что полузащитник "Ростова" Павел Мамаев изменил жене с испанской моделью.

КИШИНЕВ, 10 мар  – Sputnik. Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана объявила о разводе. Соответствующую запись она выложила в сторис в инстаграме, пишет РИА Новости.

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"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов!" — написала она, сообщив также, что не претендует на имущество футболиста, не просит алиментов, разрешает видеть детей "в любое время дня и ночи". По ее словам, все будет по обоюдному желанию.

"Адвокаты уже работают", — заключила она.

Несколько дней назад Мамаева попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным СМИ, она пыталась совершить суицид после того, как узнала об измене супруга с 29-летней испанской моделью.

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Скандал из-за измены Мамаева уже случался в 2018 году. Тогда его жена разместила пост с фотографией аккаунта любовницы футболиста, указав, что именно из-за нее спортсмен затеял конфликт на парковке гостиницы.

Позже Мамаев с футболистом Александром Кокориным устроили драку в кофейне в центре Москвы, их привлекли к уголовной ответственности. Они пробыли в местах лишения свободы около года.

Павел и Алана Мамаевы узаконили отношения в 2013 году. Они воспитывают дочь Алису. Кроме того, у модели есть сын Алекс от первого брака.

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