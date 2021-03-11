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Михаил Саакашвили. Архивное фото

"Государство-кидалово" – Саакашвили оценил украинскую экономику

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210311/33941734/gosudarstvo-kidalovo-saakashvili-otsenil-ukrainskuyu-ekonomiku.html

По мнению Саакашвили, иностранные инвестиции не поступают на Украину из-за того, что власти страны "всех кидают".

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова".

Михаил Саакашвили, фото из архива.
© Sputnik / Стрингер
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"На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", – сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места", пишет РИА Новости.

"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", – сказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблема инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", – заключил он.

Александр Коньков
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Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2004 по 2013 годы, покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.

Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

Пятого марта 2021 года указом президента Зеленского Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

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