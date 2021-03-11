В Японии вспоминают жертв землетрясения 2011 года в префектуре Фукусима

В Японии прошла минута молчания в память о трагедии, произошедшей десять лет назад в префектуре Фукусима, когда землетрясение и цунами унесло жизни тысяч людей.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В четверг в Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году, которое привело к цунами и крупнейшей после Чернобыля аварии на АЭС. Тогда трагедия в Фукусиме унесла жизни нескольких тысяч человек.

В церемонии в Токио принял участие император Японии Нарухито и императрица Масако, премьер-министр Ёсихидэ Суга, родственники погибших от землетрясения и цунами.

Число участников мероприятия было сокращено из-за пандемии коронавируса. В прошлом году ежегодная церемония была вовсе отменена из-за распространения инфекции.

Ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) жители наиболее пострадавших районов в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги также провели церемонии молчания, возложили цветы к мемориалам, сообщает РИА Новости.

В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли и пропали без вести 22,2 тысячи человек.

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