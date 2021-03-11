20:01 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Еще одна российская фармкомпания будет выпускать вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (145)
10410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0a/33197254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210311/33947335/esche-odna-rossiyskaya-farmkompaniya-budet-vypuskat-vaktsinu-sputnik-v.html

Фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российского препарата от коронавируса "Спутник V".

© Sputnik / Viktor Tolochko
Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе
КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" будет развернуто российской фармацевтической компанией "Р-Фарм" на площадке, расположенной в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента России Владимира Путина, говоря о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", – рассказал Репик в ходе совещания.

По словам Репика, производство вакцин от коронавируса сейчас является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире.

Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии, пишет РИА Новости.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (145)

По теме

Видео: Италия станет первой страной ЕС, где начнут производить "Спутник V"
Производство "Спутника V" запустят в Иране
Затык: Частные клиники могут прививать население вакциной "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Гаспарян предсказал реакцию Санду
Видео: Гаспарян предсказал реакцию Санду
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться