Еще одна российская фармкомпания будет выпускать вакцину "Спутник V"

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента России Владимира Путина, говоря о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", – рассказал Репик в ходе совещания.
По словам Репика, производство вакцин от коронавируса сейчас является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире.
Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии, пишет РИА Новости.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>