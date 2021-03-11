Еще одна российская фармкомпания будет выпускать вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Viktor Tolochko Экспертиза вакцины "Спутник V" началась в Евросоюзе Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" будет развернуто российской фармацевтической компанией "Р-Фарм" на площадке, расположенной в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

Об этом сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента России Владимира Путина, говоря о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", – рассказал Репик в ходе совещания.

По словам Репика, производство вакцин от коронавируса сейчас является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире.

Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии, пишет РИА Новости.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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