18:24 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.

Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/01/33816119.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210311/33948506/Ispolzovanie-vaktsiny-AstraZeneca-priostanovleno-v-neskolkikh-stranakh-ES.html

Жителей Дании, Австрии, Норвегии и еще ряда государств Евросоюза временно прекратят вакцинировать AstraZeneca.

В центре вакцинации против COVID-19. Архивное фото
© AP Photo / Oded Balilty
В Португалии рекомендовали не использовать вакцину AstraZeneca для пожилых
КИШИНЕВ, 11 мар  – Sputnik. После сообщений о случаях тромбоэмболии у вакцинированных препаратом компании AstraZeneca на время приостановили процесс прививок этой вакциной власти нескольких стран Евросоюза, информация об этом была обнародована в четверг.

Как пишет РИА Новости, в Дании и Австрии причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле.

"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", —  заявил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

Приостанавили использование в стране вакцины AstraZeneca и власти Норвегии.

"Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов", - заявил представитель института общественного здравоохранения этой страны Геир Букольм. По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

Подобные меры предприняли также власти Эстонии, Литвы, Люксембурга, Кипра и Латвии.

Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
Британская вакцина от AstraZeneca показала эффективность в 70%

Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.

В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

Италия также запретила применение этой вакцины, но из другой партии.

Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек.

Вакцина AstraZeneca была зарегистрирована в Республике Молдова 26 февраля, на следующий день в страну доставили более 20 тысяч доз, их предоставила Румыния. Еще 14 400 доз вакцины от COVID-19 от AstraZeneca (производитель - Южная Корея) пришли в Молдову 5 марта. 

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)

По теме

Молдова ожидает еще несколько партий вакцины от COVID-19
На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться