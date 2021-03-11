Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС

После сообщений о случаях тромбоэмболии у вакцинированных препаратом компании AstraZeneca на время приостановили процесс прививок этой вакциной власти нескольких стран Евросоюза, информация об этом была обнародована в четверг.

Как пишет РИА Новости, в Дании и Австрии причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле.

"Важно подчеркнуть, что мы не отказываемся от вакцины AstraZeneca, а ставим ее на паузу. Есть надежные документы, показывающие, что эта вакцина безопасна и эффективна. Но мы должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах", — заявил директор Управления здравоохранения Дании Серен Брострем.

Приостанавили использование в стране вакцины AstraZeneca и власти Норвегии.

"Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов", - заявил представитель института общественного здравоохранения этой страны Геир Букольм. По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины.

Подобные меры предприняли также власти Эстонии, Литвы, Люксембурга, Кипра и Латвии.

Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.

В целом эта партия общим количеством в миллион доз попала в 17 стран Евросоюза: Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

Италия также запретила применение этой вакцины, но из другой партии.

Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек.

Вакцина AstraZeneca была зарегистрирована в Республике Молдова 26 февраля, на следующий день в страну доставили более 20 тысяч доз, их предоставила Румыния. Еще 14 400 доз вакцины от COVID-19 от AstraZeneca (производитель - Южная Корея) пришли в Молдову 5 марта.

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта.

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