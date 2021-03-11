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Турция вводит электронную анкету для въезжающих в страну

© CC BY-SA 4.0 / Coderenius / Kuşadası (cropped image)
Общество
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Коронавирус в марте 2021 (142)
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Sputnik Молдова
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Власти Турецкой Республики приняли решение о введении новой формы документа, который дает возможность туристам въехать в страну.

КИШИНЕВ, 11 мар  – Sputnik. С 15 марта для въезда в Турцию нужно будет заполнить специальную анкету. Как сообщают "Известия", в четверг эту информацию обнародовала Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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Форма анкеты в электронном формате размещена на сайте турецкого ведомства. Ее нужно будет заполнить минимум за 72 часа до прилета в Турцию. Формуляр можно распечатать или скачать на электронное устройство и предъявить в заполненном виде сотрудникам авиакомпании в аэропорту вылета.

Власти Турции обращают особое внимание на то, что без заполненной анкеты на борт самолета допускать не будут.

Этим решением отменяетмя ранее действовавшее требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19.

В конце февраля власти Турции сообщали, что справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов будут требовать до 31 марта.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)

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