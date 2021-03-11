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ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID-19

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210311/33951953/ES-odobril-chetvertuyu-vaktsinu-ot-covid-19.html

Четвертой по счету в Евросоюзе вакцине против коронавируса выдано условное регистрационное удостоверение.

КИШИНЕВ, 11 мар  – Sputnik. Авторизована Европейской комиссией для использования на рынке четвертая в ЕС вакцина против коронавируса, это препарат от фармацевтического подразделения Johnson&Johnson (J&J) компании Janssen-Cilag, передает РИА Новости.

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС

"ЕК выдала условное маркетинговое разрешение вакцине против коронавируса от J&J. Теперь для граждан в Европе и за ее пределами доступно четыре вакцины. Мы продолжим работать с компанией, чтобы гарантировать по возможности бесперебойные поставки", - сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Производитель, таким образом, сможет поставлять вакцину на европейский рынок.

Ранее в четверг одобрение для использования препарата дал лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Фармацевтическое подразделение J&J компания Janssen-Cilag 15 февраля этого года подала в ЕМА заявку для получения регистрационного удостоверения на свою вакцину против коронавируса, которая вводится одной дозой. До этого вакцина компании с 1 декабря 2020 года проходила процедуру постепенной экспертизы rolling review.

В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (145)

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