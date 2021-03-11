Миллионам жителей планеты угрожает голод - Гутерреш

Генеральный секретарь ООН сообщил, что тенденция роста голодающих в мире продолжается и она обусловлена, в том числе, конфликтами и нестабильностью.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В 2021 году количество голодающих по всему миру превысит 88 миллионов человек (именно такая цифра была зафиксирована за 2020 год), об этом на заседании СБ ООН в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности - цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", - сказал Гутерреш.

© AP Photo / Michael Sohn Генсек ООН Антониу Гутерреш

"Я должен предупредить Совет о том, что мы сталкиваемся с множеством случаев голода, вызванными конфликтами, по всему миру", - указал он.

Гутерреш также отметил что, климатические потрясения и пандемия COVID-19 только усугубляют ситуацию.

"Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах", - отметил генсек.

Он озвучил данные, согласно которым, голодом охвачены некоторые части Йемена, Южного Судана и Буркина-Фасо. "Более 150 тысяч человек рискуют умереть от голода. В Йемене в результате пятилетнего конфликта 4 миллиона человек по всей стране покинули свои дома", - сказал генсек. По его словам, согласно прогнозам, в 2021 году около половины всех детей в Йемене в возрасте до пяти лет (2,3 миллиона детей) столкнутся с острым недоеданием. Около 16 миллионов человек столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, добавил генсек.

В прошлом году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, также сообщил Гутерреш.

Южный Судан, по словам Гутерреша, столкнулся с самой высокой угрозой продовольственной безопасности с тех пор, как страна провозгласила свою независимость десять лет назад. "Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы - что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке", - заявил он.

В начале февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила о существенном росте стоимости всех категорий товаров. Так, на молочную продукцию в январе он вырос на 1,7 пункта (1,6%), до 111 пунктов. Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%). Организация отмечала рост цен на все виды мяса, сильнее всего – на мясо птицы. Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Был отмечен также резкий рост мировых цен на кукурузу.

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