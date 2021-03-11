YouTube-блогеров за пределами США могут обложить налогом

Налог на доходы от рекламы для YouTube-блогеров за пределами Соединенных Штатов Америки планирует ввести гигант Google.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. О нововведении, которое может ожидать блогеров уже нынешним летом, пишет Sputnik Беларусь.

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может с лета начать облагать налогом видеоблогеров за пределами США, получающих доход от рекламы. Это следует из сообщения, которое размещено на официальном сайте компании, пишет Sputnik Беларусь.

"Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube", - говорится в сообщении, адресованном блогерам.

Налог придется заплатить с дохода, полученного автором ютуб-канала от просмотра контента с территории США. Если автор ролика сам предоставит всю информацию, его налоговая ставка может составить от нуля до 30%. Все будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение с США.

"В компании пояснили, что Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, а также за удержание налогов в определенных случаях", - также информирует Sputnik Беларусь.

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