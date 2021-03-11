ЕС разработает "Европейскую гарантию для детей" – защиту в период пандемии

Пандемия сильно бьет по детям в ЕС, угрожает их физическому и психическому здоровью, - заявили в Европарламенте.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Европарламент распространил сообщение на основе резолюции, принятой депутатами в четверг на пленарной сессии, в котором отмечается, что пандемия коронавируса и борьба с ней наносит огромный ущерб детям в Евросоюзе.

Как сообщает РИА Новости, в релизе отмечается "огромный ущерб, который кризис COVID-19 наносит детям, еще больше усугубляя риск их бедности, серьезно влияя на их доступ к образованию, ставя под угрозу их физическое и психическое здоровье и увеличивая опасность подвергнуться насилию".

Европарламент призывает Еврокомиссию до конца марта представить законопроект о создании "Европейской гарантии для детей". Согласно материалам ЕП, Евросоюз тем самым должен обеспечить доступ к качественным и бесплатным дошкольным учреждениям и образованию, питанию, здравоохранению, пишет агентство.

"Государства-члены ЕС должны больше инвестировать в образование, здравоохранение, жилье, поддержку семьи и уход за детьми, чтобы все это было доступно всем детям", - говорится в релизе Европарламента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах строгий режим ограничений все еще сохраняется.

По последним данным университета Хопкинса, в мире выявлено уже более 198 миллионов случаев заражения, более 4 миллионов человек скончались.

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