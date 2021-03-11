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Вакцина AstraZeneca

Власти Румынии рассказали, продолжится ли в стране вакцинация AstraZeneca

© AFP 2020 / JENS SCHLUETER
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (148)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210311/33953923/Vlasti-Rumynii-rasskazali-prodolzhitsya-li-v-strane-vaktsinatsiya-AstraZeneca.html

В Румынии прокомментировали приостановку вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза.

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС
КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В румынском кабмине сообщили, что страна не получала вакцину AstraZeneca из партии ABV 5300 в 1,6 миллиона доз, которая была распределена по 17 государствам Европейского союза. Некоторые страны ЕС решили на время приостановить процесс вакцинации данным препаратом именно из этой партии. Произошло это после появления сообщений о случаях тромбоэмболии у привитых вакциной компании AstraZeneca.

"Что касается партии ABV 2856, вакцинацию которой Италия временно приостановила, отмечаем, что Румыния получила первый транш вакцины AstraZeneca в 81 600 доз 7 февраля. Начиная с 15 февраля использовано 77 049 доз, которые были распределены по уездам: Арад, Бакэу, Бихор, Бистрица-Нэсэуд, Ботошань, Караш Северин, Клуж, Долж, Галац, Горж, Хунедоара, Яссы, Марамуреш, Мехединци, Нямц, Олт, Сэлаж, Сату-Маре, Сучава, Тимиш, Вылча и Васлуй", – сказано в пресс-релизе кабмина Румынии.

Шприц на фоне логотипа AstraZeneca
© Sputnik / Владимир Трефилов
Эстония временно приостановила использование вакцины AstraZeneca

Остальные 4257 доз, как отмечено в заявлении, находятся в центрах по вакцинации в уездах Бакэу, Бихор, Ботошань, Долж, Горж, Яссы, Нямц, Сучава, Тимиш, Вылча, Васлуй, 60 доз находятся в Региональном центре складирования в Крайове.

В правительстве сообщили, что ситуация с двумя партиями вакцин ABV 5300 и ABV 2856 проанализирована, приняты следующие решения:

  • в качестве меры крайней предосторожности временно поместить в карантин оставшиеся дозы, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит разбирательство;
  • продолжить прививочный процесс всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии;
  • заменить 4257 неиспользованных доз в центрах вакцинации, чтобы не пострадал процесс иммунизации.
"Отмечаем, что это решение принято в качестве крайней меры предосторожности, поскольку в настоящий момент в Румынии не было никаких научных оснований, которые привели бы к такому решению", – подчеркивается в заявлении правительства.

Европейское агентство по медикаментам 11 марта опубликовало предварительный анализ случаев тромбоэмболии, зарегистрированных в Австрии, в отношении партии ABV 5300. Ведомство уточнило, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (148)

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