Власти Румынии рассказали, продолжится ли в стране вакцинация AstraZeneca

"Что касается партии ABV 2856, вакцинацию которой Италия временно приостановила, отмечаем, что Румыния получила первый транш вакцины AstraZeneca в 81 600 доз 7 февраля. Начиная с 15 февраля использовано 77 049 доз, которые были распределены по уездам: Арад, Бакэу, Бихор, Бистрица-Нэсэуд, Ботошань, Караш Северин, Клуж, Долж, Галац, Горж, Хунедоара, Яссы, Марамуреш, Мехединци, Нямц, Олт, Сэлаж, Сату-Маре, Сучава, Тимиш, Вылча и Васлуй", – сказано в пресс-релизе кабмина Румынии.
Остальные 4257 доз, как отмечено в заявлении, находятся в центрах по вакцинации в уездах Бакэу, Бихор, Ботошань, Долж, Горж, Яссы, Нямц, Сучава, Тимиш, Вылча, Васлуй, 60 доз находятся в Региональном центре складирования в Крайове.
В правительстве сообщили, что ситуация с двумя партиями вакцин ABV 5300 и ABV 2856 проанализирована, приняты следующие решения:
- в качестве меры крайней предосторожности временно поместить в карантин оставшиеся дозы, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит разбирательство;
- продолжить прививочный процесс всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии;
- заменить 4257 неиспользованных доз в центрах вакцинации, чтобы не пострадал процесс иммунизации.
"Отмечаем, что это решение принято в качестве крайней меры предосторожности, поскольку в настоящий момент в Румынии не было никаких научных оснований, которые привели бы к такому решению", – подчеркивается в заявлении правительства.
Европейское агентство по медикаментам 11 марта опубликовало предварительный анализ случаев тромбоэмболии, зарегистрированных в Австрии, в отношении партии ABV 5300. Ведомство уточнило, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.
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