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Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Московский дипкорпус поблагодарил Россию за возможность привиться "Спутником V"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210312/33958695/moskovskiy-dipkorpus-poblagodaril-Rossiyu-za-vozmozhnost-privitsya-sputnik-s.html

Иностранные дипломаты, аккредитованные в Москве, выразили благодарность российской стороне за возможность привиться российской вакциной.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Московский дипломатический корпус выразил благодарность России за возможность пройти вакцинацию российским препаратом против коронавируса.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
МИД России предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что привиться российской вакциной "Спутник V" выразили желание многие дипломаты, работающие в Москве, и уже привились ею.

Она напомнила, что российская сторона предоставила возможность бесплатной вакцинации "Спутник V" сотрудникам посольств, аккредитованных в РФ, и членам их семей.

"Многие иностранные дипломаты уже сделали российскую прививку, многие об этом рассказывают чуть ли не в прямом эфире", - сказала Захарова.

По ее словам, на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо от посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль-оглы.

"Он, напомню, является дуайеном московского дипломатического корпуса. И в этом письме подчеркивается, что инициатива МИД России заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса", - сказала она.

Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили, в частности, послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора.

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