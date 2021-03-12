Московский дипкорпус поблагодарил Россию за возможность привиться "Спутником V"

Иностранные дипломаты, аккредитованные в Москве, выразили благодарность российской стороне за возможность привиться российской вакциной.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Московский дипломатический корпус выразил благодарность России за возможность пройти вакцинацию российским препаратом против коронавируса.

Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что привиться российской вакциной "Спутник V" выразили желание многие дипломаты, работающие в Москве, и уже привились ею.

Она напомнила, что российская сторона предоставила возможность бесплатной вакцинации "Спутник V" сотрудникам посольств, аккредитованных в РФ, и членам их семей.

"Многие иностранные дипломаты уже сделали российскую прививку, многие об этом рассказывают чуть ли не в прямом эфире", - сказала Захарова.

По ее словам, на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо от посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль-оглы.

"Он, напомню, является дуайеном московского дипломатического корпуса. И в этом письме подчеркивается, что инициатива МИД России заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса", - сказала она.

Ранее о вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили, в частности, послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдовы, Монголии, Сербии, Чили и Эквадора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova