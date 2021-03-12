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Медсестра с вакциной AstraZeneca в Сеуле

Аллергию рекомендовано внести в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

© REUTERS / Jung Yeon-je / Pool
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (161)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210312/33963760/Allergiyu-rekomendovano-vnesti-v-spisok-pobochnykh-effektov-vaktsiny-AstraZeneca.html

Рекомендация регулятора ЕС основана на изучении 41 эпизода возможного развития анафилактического шока среди порядка 5 миллионов вакцинаций в Великобритании.

КИШИНЕВ, 12 мар  – Sputnik. Добавить в список возможных побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca острые аллергические реакции рекомендовало в пятницу Европейское агентство по лекарственным средствам (EМА), пишет РИА Новости. Речь идет о возможном анафилактическом шоке и гиперчувствительности к препарату.

"После оценки безопасности в связи со случаями анафилактической реакции из-за применения вакцины AstraZeneca комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием "неизвестная частотность", - говорится в обнародованной ЕМА информации.

Вакцина AstraZeneca
© AFP 2020 / JENS SCHLUETER
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Регулятор уточнил, что в основу рекомендации были положены итоги изучения 41 эпизода возможного развития анафилактического шока после 5 миллионов вакцинаций в Великобритании. "Комитет пришел к выводу, что связь реакции с вакциной была вероятной, по крайней мере, в некоторых случаях", - указали в ЕМА.

Ранее риск развития анафилактической реакции уже указывался в информации к препарату AstraZeneca, но не входил в список возможных побочных эффектов.

Еврокомиссия на фоне приостановки рядом стран ЕС использования вакцины AstraZeneca после зафиксированных опасных инцидентов с привившимися сообщила, что считает важным следовать научной позиции, которую в Евросоюзе представляет ЕМА.

Регулятор отметил, что на сегодняшний день нет подтверждения, что вакцинация вызвала зафиксированные состояния, которые не указаны в качестве побочных эффектов данной вакцины. В агентстве подчеркнули, что позиция комитета по безопасности ЕМА заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать связанные с ней риски и вакцина может по-прежнему вводиться, пока продолжается расследование случаев тромбоэмболических событий.

Шприц на фоне логотипа AstraZeneca
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой после прививки. Примеру Австрии последовал еще ряд стран Евросоюза.

В ЕМА пояснили, что речь идет о партии вакцины AstraZeneca под номером ABV5300, которая общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 европейских стран (Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию).

В ЕМА добавили, что, несмотря на отсутствие на данный момент поводов для опасения относительно качества партии ABV5300, расследование инцидентов будет продолжено, также продолжится сбор данных по возможным другим случаям тромбоэмболических осложнений после прививок. "На данный момент имеющаяся информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом", - добавили в ЕМА.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

В центре вакцинации против COVID-19. Архивное фото
© AP Photo / Oded Balilty
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Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в Союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (161)

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