В США планируется кампания против "Спутника V" - источник в Кремле

По информации источника, ряд неправительственных организаций в Соединенных Штатах намерен "формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам".

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. США и их союзники планируют масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", заявил высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон собирается "через подконтрольные неправительственные организации — "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — и медиаструктуры — BBC, Reuters, "Интерньюс" — формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам.

"Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии", — добавил источник.

Организаторы информационной атаки собираются "подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", добавили в Кремле.

Целевой аудиторией антироссийской кампании будут европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

"На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", — отметил высокопоставленный источник.

Он подчеркнул, что одна из целей планируемой пропагандистской кампании — продвижение вакцины Pfizer и попытка освободиться "не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения".

Как отметили в Кремле, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но затем США выдвинули новые требования — "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственных активов, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы".

Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать контракт, назвав такую тактику "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".

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