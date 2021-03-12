Как отреагировали в Госдуме на заявление о подготовке кампании против "Спутника V"

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Успехи России в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удается справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА Новости.

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V". По словам собеседника, в этой атаке будут задействованы среди прочих фонд Сороса, "Рейтер" и Би-би-си, а их целевой аудиторией станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину (Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония). В рамках этой кампании намечено продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата.

В беседе с РИА Новости депутат напомнил, что Россия демонстрирует большие успехи в области борьбы с пандемией: по сравнению с теми же США, в РФ существенно ниже уровень распространения заболевания, низкая смертность, активно идет вакцинация, а большинство ограничений уже сняты, и россияне практически живут полноценной жизнью - работают, учатся, отдыхают.

"Эти неоспоримые факты уже открыто раздражают русофобские круги Запада, особенно руководство тех стран, где не удается справиться с болезнью и вернуть гражданам нормальную жизнь. В западных СМИ начинается информационная раскачка, ведутся вбросы фейков о том, что Россия якобы распространяет ложные данные об иностранных вакцинах, чтобы захватить рынок. Подобная атака на нашу страну вполне ожидаема, она происходит особенно усиленно в тот момент, когда Россия демонстрирует очередную победу, будь то ВПК, сельское хозяйство, высокие технологии, спорт или борьба с вирусом", - подчеркнул депутат.

Железняк отметил, что, в отличие от американских и "подпевающих" им европейских оппонентов, Россия в первую очередь стремится одолеть опасную болезнь, обеспечить коллективный иммунитет нации, сохранить здоровье и жизнь своих граждан.

"Мы также прекрасно понимаем, что ликвидировать заболевание полностью можно только совместными усилиями стран. Поэтому готовы сотрудничать в области вирусологии и фармацевтики. Огромный опыт отечественной вирусологии позволил нашим ученым создать уникальную действенную вакцину, демонстрирующую прекрасные результаты. Ответственные государства, которых уже более 40, озабоченные здоровьем своих граждан, проявляют активный интерес к нашему препарату. Но в США привыкли мерить все исключительно степенью политических амбиций и выгодой. Вашингтон разучился открыто и честно конкурировать и не может смириться с тем, что наша страна оказалась в лидерах вновь", - полагает парламентарий.

Железняк вновь обращает внимание, что любые попытки сохранить господство в мире за счет жизни и здоровья людей недопустимы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova