Правила въезда в Бельгию: основные требования и запреты

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Власти Бельгии запретили до 19 апреля все несущественные поездки (в целях туризма или отдыха) в/из государства. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Бельгии и Люксембурге.

"Все прибывающие в Королевство Бельгия вне зависимости от используемого транспортного средства должны предоставить декларацию о собственной ответственности, чтобы обосновать причину поездки https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel – декларация будет приложена к "Форме местонахождения пассажира" (Passenger Location Form) и должна сопровождаться подтверждающими документами", – отмечено в сообщении дипмиссии.

В структуре обратили внимание на то, что жители Бельгии, которые возвращаются из стран "красной зоны", где они находились более 48 часов, должны сдать два теста на COVID-19 методом ПЦР – в первый и седьмой день карантина.

Для лиц, не проживающих в Бельгии, остается обязательным условие предъявить как при посадке, так и по прибытии в страну из "красной зоны" отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее чем за 72 часа до прибытия на территорию Бельгии. При этом тест должен быть сделан в лаборатории, аккредитованной государством происхождения и сертифицированной биологом или фармацевтом. Документ может быть оформлен на одном из следующих языков: французском, голландском, немецком или английском. Результаты теста могут быть предъявлены как распечатанными на бумаге, так и в электронном виде. Кроме того, этим гражданам в обязательном порядке необходимо сдать тест на коронавирус (методом ПЦР или экспресс-тест) при въезде на территорию Бельгии, а также на шестой день карантина.

Освобождаются от обязательства предъявить отрицательный результат теста методом ПЦР при въезде на территорию Бельгии следующие категории граждан:

жители Бельгии;

дети до шести лет;

лица, которые передвигаются другими видами транспорта, а не воздушным или морским, и которые не находились за границей более 48 часов или которые будут пребывать в Бельгии не более двух суток;

граждане, путешествующие самолетом и находящиеся исключительно в транзитной зоне аэропорта, без въезда на территорию Бельгии.

При въезде на территорию Бельгии резиденты или нерезиденты получат SMS-сообщение, которое позволит им явиться в центр тестирования. Людям с положительным результатом теста потребуется 10-дневная самоизоляция. Граждане, которые находились в контакте с инфицированным COVID-19 или которые вернулись из-за границы, обязаны соблюдать 10-дневный карантин.

Предусмотрены следующие исключения для пребывания в самоизоляции:

лица, занимающие ответственные посты в ключевых отраслях, могут быть освобождены от карантина на основании справки работодателя в соответствии с решением Межведомственной комиссии по охране здоровья от 2 декабря 2020 года; CC BY-SA 4.0 / Coderenius / Kuşadası (cropped image) Турция вводит электронную анкету для въезжающих в страну

жители Бельгии, которые уехали за границу по профессиональным причинам, также могут быть освобождены от самоизоляции. В этом случае работодатель должен заполнить бланк для деловых поездок за границу (Business Travel Abroad (BTA) не менее чем за 48 часов до прибытия в Бельгию. Также от карантина освобождаются иностранные граждане-нерезиденты, которые прибывают в Бельгию в служебных целях на максимальный срок 72 часа. Работодатель обязательно должен заполнить форму BTA;

студенты могут прервать карантин в исключительных случаях - только для сдачи экзамена.

В дипмиссии отметили, что транспортные компании должны до посадки проверить, есть ли у пассажиров отрицательный тест на COVID-19 типа ПЦР, и могут отказать в посадке лицам, у которых его нет.

"В настоящее время граждане Молдовы могут въезжать на территорию Бельгии лишь при наличии веских причин, которые должны быть аргументированы", – отметили в посольстве.

Поездки по территории Бельгии граждан третьих стран, в число которых входит и Молдова, разрешены следующим категориям лиц:

обладателям вида на жительство или прописки;

сезонным сельскохозяйственным рабочим (у которых есть трудовой договор);

транзитным пассажирам вне зависимости от места следования;

лицам, которые путешествуют по веским семейным обстоятельствам (воссоединение семьи, посещение одного из супругов, который по профессиональным причинам проживает в Бельгии и живет отдельно, смерть родственников первой и второй линии, брак родственников первой и второй степени);

перевозчикам грузов, в том числе экипажам кораблей и самолетов;

людям, которые едут за медицинской помощью, если есть подтверждение от врача и если жизнь пациента находится в опасности;

учащимся, если образовательное заведение настаивает на их физическом присутствии с учетом временного перехода на режим онлайн-обучения;

высококвалифицированным рабочим, чью работу нельзя отложить или выполнить удаленно.

"Транзит по территории Бельгии разрешен", – уточнили в посольстве.

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