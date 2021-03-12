Болид или космический мусор: выяснилось, какой объект пролетел над Якутией

Пролетевший над Якутией объект, который очевидцы приняли за метеорит, мог быть отработавшим разгонным блоком "Фрегат".

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Россияне. живущие в Якутии, могли наблюдать яркий объект в небе, который многие приняли за метеорит. Однако это вполне мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса".



"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств", — сказал собеседник агентства.

Эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основе открытых данных ВВС США также подтвердил РИА Новости, что это мог быть "Фрегат".

В сентябре 2009 года его использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.

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