Видео: первый в России электробус-гармошка "КамАЗ" появится на улицах Москвы

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Российский автомобильный гигант "КамАЗ" выпустил первый в стране электробус-гармошку. Департамент транспорта Москвы сообщает, что машина будет ездить по самым загруженным маршрутам столицы РФ, пишет РИА Новости.

"КАМАЗ выпустил первый в России электробус-"гармошку"! Он вместит 135 пассажиров и имеет 48 сидячих мест. Такие машины мы запустим на самых загруженных маршрутах, так что скоро самый экологичный транспорт станет еще и самым вместительным", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Тестирование нового автобуса начнется в ближайшее время.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova