00:54 13 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Передача партии автобусов КАМАЗ предприятиям общественного транспорта

Видео: первый в России электробус-гармошка "КамАЗ" появится на улицах Москвы

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
4510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/0c/33965904.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210312/33965971/video-pervyy-v-russia-elektrobus-garmoshka-poyavitsya-na-ulitsakh-moskvy.html

Длина автобуса превышает 18 метров, машина уже прошла тестирование, которое заняло около шести месяцев.

КИШИНЕВ, 12 мар  – Sputnik. Российский автомобильный гигант "КамАЗ" выпустил первый в стране электробус-гармошку. Департамент транспорта Москвы сообщает, что машина будет ездить по самым загруженным маршрутам столицы РФ, пишет РИА Новости.

"КАМАЗ выпустил первый в России электробус-"гармошку"! Он вместит 135 пассажиров и имеет 48 сидячих мест. Такие машины мы запустим на самых загруженных маршрутах, так что скоро самый экологичный транспорт станет еще и самым вместительным", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Тестирование нового автобуса начнется в ближайшее время.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какие новые автобусы появятся на улицах Кишинева - мэр города дал ответ
Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID
США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде
Видео: США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться