23:03 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии

Названа страна – мировой лидер по уровню заболеваемости COVID-19

© Sputnik / Sergey Stepanov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (168)
377 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/0c/33966177.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210312/33966462/Nazvana-strana-mirovoy-lider-po-urovnyu-zabolevaemosti-COVID-19.html

За минувшую семидневку суточный показатель инфицирования коронавирусом в этом государстве ЕС составил 1111 человек на миллион жителей.

КИШИНЕВ, 12 мар  – Sputnik. На самый высокий в мире уровень заболеваемости коронавирусом вышла к 12 марта Эстония, эта страна обошла Чехию по числу случаев заболевания коронавирусом на 1 миллион жителей, пишут "Известия".

"За последние семь дней суточный показатель инфицирования коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии, что составляет самый высокий уровень в мире", — говорится в публикации эстонской газеты Postimees.

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС
Так, рост за последние семь дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15%, что является наивысшим в мире показателем.

Между тем, в лидировавшей по числу заболеваний Чехии за минувшую неделю было зафиксировано на 5,4% меньше случаев, чем семь дней раньше.  

Жесткий карантин в Эстонии на фоне распространения британского штамма коронавируса ввели с  11 марта, он продлится месяц.

В Эстонии вакцинация от COVID-19 началась 27 декабря. В стране используются препараты AstraZeneca, Pfizer/BioNtech и Moderna. В среду, 10 марта, на фоне начатого в Австрии расследования смерти женщины, последовавшей после прививки вакциной AstraZeneca, эстонские власти решили приостановить вакцинацию британским препаратом. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (168)

По теме

В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
Аллергию рекомендовано внести в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: жизнь в "красной зоне" – подведены итоги конкурса NPA. Overcoming COVID
США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде
Видео: США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться