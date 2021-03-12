Названа страна – мировой лидер по уровню заболеваемости COVID-19

За минувшую семидневку суточный показатель инфицирования коронавирусом в этом государстве ЕС составил 1111 человек на миллион жителей.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. На самый высокий в мире уровень заболеваемости коронавирусом вышла к 12 марта Эстония, эта страна обошла Чехию по числу случаев заболевания коронавирусом на 1 миллион жителей, пишут "Известия".

"За последние семь дней суточный показатель инфицирования коронавирусом составил 1111 человек на миллион жителей Эстонии, что составляет самый высокий уровень в мире", — говорится в публикации эстонской газеты Postimees.

Так, рост за последние семь дней по сравнению с предыдущей неделей составил 15%, что является наивысшим в мире показателем.

Между тем, в лидировавшей по числу заболеваний Чехии за минувшую неделю было зафиксировано на 5,4% меньше случаев, чем семь дней раньше.

Жесткий карантин в Эстонии на фоне распространения британского штамма коронавируса ввели с 11 марта, он продлится месяц.

В Эстонии вакцинация от COVID-19 началась 27 декабря. В стране используются препараты AstraZeneca, Pfizer/BioNtech и Moderna. В среду, 10 марта, на фоне начатого в Австрии расследования смерти женщины, последовавшей после прививки вакциной AstraZeneca, эстонские власти решили приостановить вакцинацию британским препаратом.

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