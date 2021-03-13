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Женщина в маске. Архивное фото

Власти Италии введут карантин в дни католической Пасхи

© Sputnik / Alessandro Rota
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210313/33972485/vlasti-italii-vvedut-karantin-v-dni-katolicheskoy-paskhi.html

Половина областей Италии с понедельника должна будет перейти в "красную зону", что означает дополнительные ограничения

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. В связи с ухудшением общей эпидемиологической ситуации в Италии правительство страны ужесточает действующие ограничительные меры. Начиная с понедельника, 15 марта, практически половина областей Италии перейдет в "красную зону". А в дни празднования католической Пасхи, которая в этом году приходится на четвертое апреля, будет введет тотальный карантин.

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС

Заявление об этом распространила пресс-служба правительства Италии. Новые ограничения подразумевают закрытие всех образовательных учреждений, включая младшую школу и детские сады.

С понедельника, как пишет газета Corriere della Sera, новые правила отправят в "красную зону" крупнейшие области Италии, такие как Пьемонт, Апулия, Венето, Ломбардия, Кампания, Эмилия-Романья, автономная провинция Тренто, а также столичный регион Лацио, который впервые попадает в категорию высокого эпидемиологического риска. Остальная часть Италии относятся к "оранжевой зоне". И только острову Сардиния удается сохранять статус "белой зоны", где случаи заражения практически не фиксируются и все ограничения сняты.

На данный момент на всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 05.00, запрет на скопление людей, закрытие всех торговых точек, за исключением аптек и продуктовых магазинов, запрет на передвижение без необходимости, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок, сообщают Известия.

Italy: Sputnik COVID-19 vaccine to be produced in country in first EU deal
© Ruptly
Италия станет первой страной ЕС, где начнут производить "Спутник V"

Накануне в стране было зафиксировано более 25,5 тыс. случаев заражения коронавирусом — это максимум с ноября прошлого года. Италия входит в первую десятку стран с наибольшим зарегистрированным количеством заражений коронавирусной инфекцией. На 13 марта в Италии выявлено 3 175 807 случаев COVID-19, 101 564 человека скончались.

В стране началась кампания по иммунизации, а 8 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Италии.

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