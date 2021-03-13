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Прокуратура Латвии отказалась прекратить дело русскоязычных журналистов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210313/33976765/prokuratura-latvii-otkazalas-prekratit-delo-russkoyazychnykh-zhurnalistov.html

Рижская прокуратура отказала в закрытии уголовного дела в отношении журналистов-внештатников, сотрудничавших с интернет-порталами Baltnews и Sputnik Латвия.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Прокуратура Латвии не будет закрывать дело против латвийских журналистов, которые готовили материалы для порталов Baltnews и Sputnik Латвия.
Об этом сообщила журналист Алла Березовская во время организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны, сообщает РИА Новости.

"Поводом для этой конференции, пожалуй, стало решение надзирающей прокуратуры рижского судебного округа, куда мы обратились с просьбой, чтобы прекратили уголовное дело в отношении журналистов, в частности, это и меня касается. Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она, уточнив, что решение обжаловали в Генпрокуратуре.

В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.

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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, была взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества -  свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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