Прокуратура Латвии отказалась прекратить дело русскоязычных журналистов

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Прокуратура Латвии не будет закрывать дело против латвийских журналистов, которые готовили материалы для порталов Baltnews и Sputnik Латвия.
Об этом сообщила журналист Алла Березовская во время организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны, сообщает РИА Новости.
"Поводом для этой конференции, пожалуй, стало решение надзирающей прокуратуры рижского судебного округа, куда мы обратились с просьбой, чтобы прекратили уголовное дело в отношении журналистов, в частности, это и меня касается. Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она, уточнив, что решение обжаловали в Генпрокуратуре.
В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.
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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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