Видео: проводы Масленицы – в России сожгли 24-метровый макет короны

В арт-парке, расположенном в Калужской области, на Масленицу символически сожгли огромный замок, построенный в виде короны.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Для одних Масленица - это блины, а для других - отличный повод провести арт-мероприятие.

В калужском арт-парке "Никола-Ленивец" отпраздновали Масленицу. Организаторы мероприятия специально к празднику построили из лозняка гигантский замок "корона-людоеда".

Как и положено, в конце праздника "корону" сожгли, при этом символически приурочив данное действо к борьбе с пандемией.

Это не первое сожженное в данном арт-парке строение. Практически каждый год на Масленицу устроители праздника создают огромные арт-объекты, которые потом символически сжигают, что привлекает на мероприятие сотни зрителей.

Ранее "жертвами" арт-парка уже становились макет Бастилии и готического замка.

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