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Видео: проводы Масленицы – в России сожгли 24-метровый макет короны

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210314/33981649/provody-maslenitsy-v-russia-sozhgli-maket-korony.html

В арт-парке, расположенном в Калужской области, на Масленицу символически сожгли огромный замок, построенный в виде короны.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Для одних Масленица - это блины, а для других - отличный повод провести арт-мероприятие.

В калужском арт-парке "Никола-Ленивец" отпраздновали Масленицу. Организаторы мероприятия специально к празднику построили из лозняка гигантский замок "корона-людоеда". 

Как и положено, в конце праздника "корону" сожгли, при этом символически приурочив данное действо к борьбе с пандемией. 

Это не первое сожженное в данном арт-парке строение. Практически каждый год на Масленицу устроители праздника создают огромные арт-объекты, которые потом символически сжигают, что привлекает на мероприятие сотни зрителей.

Ранее "жертвами" арт-парка уже становились макет Бастилии и готического замка.

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