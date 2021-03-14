15:18 14 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Вакцинация. Архивное фото

Еврокомиссия ответила на обвинения в несправедливом распределении вакцин в ЕС

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/13/33303712.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210314/33982044/evrokomissiya-otvetila-na-obvineniya-v-nespravedlivom-raspredelenii-vaktsin-v-es.html

ЕК считает, что самым справедливым решением было бы распространение препаратов пропорционально населению каждой из стран.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Несколько стран Евросоюза направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе.

Под тестом документа свои подписи поставили руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также сообщил ранее, что обсудил вопрос поставок вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что распределение препаратов не осуществляются из расчета на душу населения каждой из стран.

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС
Еврокомиссия в ответ на данное недовольство согласилась с тем, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.

В заявлении ЕК при этом отмечается, что эпидемиологическая обстановка в странах ЕС не одинакова, на основании чего некоторые государства отошли от пропорциональной системы распределения препаратов.

"Государства-члены решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкость, которая позволяет согласовывать другое распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. Так, если страна решает не применять пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами-членами ЕС", – отметили в комиссии.

Поэтому ЕК предложила странам-членам ЕС прийти к консолидированному соглашению о том, хотят ли они вернуться к пропорциональному механизму распределения, либо и далее использовать гибкий подход .

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как Молдова намерена закупать вакцину от COVID-19
ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID-19
"Познается в сравнении": рассмотрим характеристики известных вакцин от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: от страшного до смешного – самые яркие кадры минувшей недели
Ротвейлер Дюша приходит на помощь по зову сердца
Видео: собака-блогер – незаменимый помощник в семье
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться