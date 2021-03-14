Еврокомиссия ответила на обвинения в несправедливом распределении вакцин в ЕС

ЕК считает, что самым справедливым решением было бы распространение препаратов пропорционально населению каждой из стран.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Несколько стран Евросоюза направили письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, в котором заявили, что поставки вакцин фармкомпаниями членам ЕС осуществляются не на равной основе.

Под тестом документа свои подписи поставили руководители Австрии, Чехии, Словении, Болгарии и Латвии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также сообщил ранее, что обсудил вопрос поставок вакцин с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришли к выводу, что распределение препаратов не осуществляются из расчета на душу населения каждой из стран.

Еврокомиссия в ответ на данное недовольство согласилась с тем, что наиболее справедливым механизмом было бы распространение доз препаратов пропорционально населению отдельных стран.

В заявлении ЕК при этом отмечается, что эпидемиологическая обстановка в странах ЕС не одинакова, на основании чего некоторые государства отошли от пропорциональной системы распределения препаратов.

"Государства-члены решили отойти от предложения комиссии, добавив гибкость, которая позволяет согласовывать другое распределение доз с учетом эпидемиологической ситуации и потребностей в вакцинации каждой страны. Так, если страна решает не применять пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами-членами ЕС", – отметили в комиссии.

Поэтому ЕК предложила странам-членам ЕС прийти к консолидированному соглашению о том, хотят ли они вернуться к пропорциональному механизму распределения, либо и далее использовать гибкий подход .

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