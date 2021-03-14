Военные атташе 50 стран привились вакциной "Спутник V"

Военные атташе из 50 иностранных посольств прошли прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции на территории РФ.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", - заявил он.

Массовая вакцинация "Спутником V" сейчас активно проходит в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости

Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ - самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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