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Шприцы на фоне логотипа Спутник V.

Военные атташе 50 стран привились вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (171)
20110
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210314/33982160/voennye-attashe-50-stran-privilis-vaktsinoy-sputnik-v.html

Военные атташе из 50 иностранных посольств прошли прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции на территории РФ.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", - заявил он.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Московский дипкорпус поблагодарил Россию за возможность привиться "Спутником V"
Массовая вакцинация "Спутником V" сейчас активно проходит в российской армии. По данным Минобороны РФ на 13 марта, в войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в армии РФ - самый низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по России.

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (171)

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