СМИ раскрыли причину проблем с поставками вакцины AstraZeneca в Евросоюз

По данным британского издания, один из фармзаводов, с которым ЕС заключил договор на поставку, до сих пор не выпустил ни одной дозы вакцины.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Несвоевременность и постоянные переносы поставок вакцины от AstraZeneca в Евросоюз частично связаны с тем, что указанный в контракте завод по производству препарата в Нидерландах пока не передал Брюсселю ни одной дозы препарата.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Financial Times (FT).

По данным СМИ, речь идет о заводе в нидерландском городе Лейден, указанном в контракте в качестве одного из главных производителей действующего вещества вакцины наряду с предприятием в бельгийском Сенеф. Согласно информации, предоставленной руководством AstraZeneca, а именно его генеральным директором Паскалем Сорио, действующее вещество препарата производится в Бельгии и Нидерландах, а затем разливается в ампулы на заводах в Германии и Италии, пишет РИА Новости со ссылкой на FT.

Предприятие в Нидерландах по планам должно производить по меньшей мере 5 миллионов доз и поставлять их в ЕС. Однако, как отмечает издание, несмотря на то, что производство вакцины ведется, завод пока не получил разрешения на поставки от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По данным источников издания, для этого AstraZeneca пока не предоставила регулятору все нужные данные.

Официальный представитель AstraZeneca заявил, что "одобрение объекта со стороны EMA по-прежнему идет согласно первоначальными планам". Как сообщили газете неназванные европейские чиновники, обсуждение выдачи разрешения заводу от EMA продолжается.

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