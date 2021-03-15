COVID-паспорт или ПЦР-тест для туристов: что говорят специалисты

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков, главврач медцентра "Лидер медицины", считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 – это способ контролировать передвижение людей, а введение таких документов повлечет социальное неравенство, пишет РИА Новости.
"COVID-паспорта – это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок", – полагает Тимаков.
В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский полагает, что большинство стран при приеме иностранных туристов все же будут требовать у них ПЦР-тесты, а не COVID-паспорта.
"Все эти COVID-сертификаты довольно завязаны на вакцины, одобренные Европейским агентством по контролю за медикаментами. То есть, как я понимаю, вакцинация российскими и китайскими препаратами не попадает под выдачу этих сертификатов, только Moderna, Pfizer и AstraZeneca, сертифицированные в ЕС. Думаю, что подавляющее большинство стран будут требовать наличие отрицательного теста ПЦР", - сказал Вознесенский.
Он придерживается точки зрения, что немногие страны доверяют международным сертификатам. "Большой вопрос, почему тогда в эти паспорта не вводить сертификат о вакцинации от гриппа? Грипп не менее легкая инфекция", - отметил Вознесенский.
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