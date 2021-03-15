СМИ: европейские страны могут начать переговоры по вакцине "Спутник V"

Европейское медицинское агентство 4 марта начало проверку российской вакцины. Решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Ряд стран Европейского союза рассматривает возможность начала переговоров с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом, как пишет РИА Новости, заявил представитель Евросоюза, который ведет переговоры с производителями вакцин.

Речь идет о запросах четверки стран о начала дискуссий с производителями российской вакцины, сообщил дипломатический источник агентству Рейтер.

Из стран ЕС Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, а Чехия выразила в нем заинтересованность. Италия, в свою очередь, изучает возможность начать производство "Спутник V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.

Европейское медицинское агентство 4 марта начало проверку российской вакцины. Источник, знакомый с процессом, отметил, что решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае.

"Спутник V" сейчас занимает второе место в мире по числу согласовавших ее применение государств (45), первое — у AstraZeneca (49). Это Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас, Гватемала, Молдавия, Словакия, Ангола, Джибути, Республика Конго, Шри-Ланка, Лаос и Ирак.

Общая численность населения этих стран превышает 1,2 миллиарда человек.

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В свою очередь, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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