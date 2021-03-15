Израиль полностью возобновляет международное авиасообщение

Израиль вновь начнет принимать иностранные самолеты, но при этом введет квоту на количество прибывающих в страну.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Начиная с 16 марта Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами. Однако пресс-служба МИД страны предупреждает, что аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве сможет принимать не более трех тысяч человек в день.

"Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту", — заявляют в израильском МИД.

Вместе с тем Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что оставит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения, сообщает РИА Новости.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона был закрыт с конца января для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Правительственная комиссия по вопросам коронавируса 14 февраля одобрила прилет в Израиль до двух тысяч авиапассажиров в день. С 7 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.

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