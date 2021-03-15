Использование вакцины AstraZeneca приостановили Франция, Италия и ФРГ

Еще три европейских государства приостановили использование шведско-британского препарата против COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановлена в понедельник на территории Германии, Франции и Италии.

Берлин принял соответствующее решение в качестве меры предосторожности. Как пишет портал FOCUS со ссылкой на представителя немецкого Минздрава, правительство следует рекомендации института Пауля Эрлиха, специалисты которого дополнительно изучат влияние вакцины AstraZeneca на кровь после сообщений о случаях тромбоза среди привитых этим препаратом.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, сообщил, что вакцинация в стране приостановлена до вторника, когда Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) должно озвучить свое мнение по безопасности вакцины. Дальнейшие действия будут зависеть от позиции регулятора, пишет РИА Новости.

Такое же решение принял и Рим. Итальянское Агентство по лекарственным средствам (Aifa) сообщило, что решение о приостановке действует до сообщения ЕМА.

В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.

Напомним, Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших к ней партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как умерла одна из привитых женщин, а у второй развилась тромбоэмболия.

Примеру Австрии ранее последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.

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