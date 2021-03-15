Рогозин заверил в открытости российско-китайской лунной программы

Российско-китайское соглашение по проектированию Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а наоборот, открыто для международного участия.
Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это свидетельствует о фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада"https://t.co/BPnCdAiTht— РОГОЗИН (@Rogozin) March 15, 2021
Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны.
"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", – написал Рогозин в ответ на заявление американского колумниста.
Речь идет о публикации в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.
Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.
Международная научная лунная станция – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Сообщается, что научная станция будет заниматься проведением многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, таких как исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
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