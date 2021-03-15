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Дмитрий Рогозин

Рогозин заверил в открытости российско-китайской лунной программы

© RIA Novosti / Sergei Mamontov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210315/33996024/rogozin-zaveril-v-otkrytosti-rossiysko-kitayskoy-lunnoy-programmy.html

Дмитрий Рогозин прокомментировал статью американского СМИ о соглашении России и Китая по Луне, якобы угрожающем Западу.

Российско-китайское соглашение по проектированию Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а наоборот, открыто для международного участия.

Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

​"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", – написал Рогозин в ответ на заявление американского колумниста.

Речь идет о публикации в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.

Луна во время частичного лунного затмения в небе Каира
REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.

Международная научная лунная станция – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Сообщается, что научная станция будет заниматься проведением многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, таких как исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

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