Рогозин заверил в открытости российско-китайской лунной программы

Дмитрий Рогозин прокомментировал статью американского СМИ о соглашении России и Китая по Луне, якобы угрожающем Западу.

Российско-китайское соглашение по проектированию Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а наоборот, открыто для международного участия.

Об этом в понедельник написал в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это свидетельствует о фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада"https://t.co/BPnCdAiTht

Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны. — РОГОЗИН (@Rogozin) March 15, 2021

​"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", – написал Рогозин в ответ на заявление американского колумниста.

Речь идет о публикации в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.

Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.

Международная научная лунная станция – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Сообщается, что научная станция будет заниматься проведением многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, таких как исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

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