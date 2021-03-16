Пока все спали: полицейские-взяточники, вторая жизнь и шанс на спасение

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КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Четыре патрульных инспектора угодили в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ). Несколько месяцев слежку за ними вели сотрудники Южного подразделения НАЦ и прокуратуры по борьбе с коррупцией. Полицейских подозревают в получении взяток от нарушителей правил дорожного движения. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, брали сотнями леев, евро или бензином.

Четверо сотрудников патрульного батальона "Юг" Главного инспектората полиции проходят по пяти уголовным делам на предмет пассивной коррупции. Вечером в воскресенье их доставили в южный филиал НАЦ и задержали на 72 часа. Слежка за ними предоставила правоохранителям неоспоримые доказательства в виде аудио- и видеофайлов, которые подтверждают факт получения взятки со стороны водителей. В некоторых случаях мзду брали в служебной машине патрульных инспекторов на нескольких комратских трассах: у пьяных водителей, либо не имевших документов, или нарушивших другие правила дорожного движения, вымогали взятки в обмен на "прощение".

Пять уголовных дел были объединены в одно производство, отмечает НАЦ. Как сообщается в пресс-релизе, полицейские-взяточники брали регулярно от 200 леев до 500 евро от сотрудников патрульной службы. Деньгами дело не ограничивалось: были задокументированы два случая, когда полицейские в обмен на несоставление протокола получили по 20 или 30 литров бензина каждый.

В настоящее время прокуратура и сотрудники южного филиала НАЦ занимаются сбором других доказательств для документирования этого дела. Месяц назад были задержаны еще 7 полицейских из Кагула по подозрению в той же коррупционной схеме, сейчас ведется расследование по фактам злоупотреблений и пассивной коррупции. В случае признания вины правонарушителям в погонах грозит до 10 лет лишения свободы, уголовный штраф и лишение права занимать государственные должности.

Кому под силу отрастить тело из головы

Интересное исследование провели японские ученые. О том, что некоторые животные могут "пожертвовать" частью тела в случае опасности, а потом вырастить новую, известно всем, кто когда-либо ловил, например, ящериц. Они отбрасывают хвост, и через некоторое время он отрастает снова.

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А вот чтобы вырастить тело целиком – такого пока в научном мире не знали. Оказывается, на такое способны морские слизни. Они отбрасывают тело, в котором находится вся выделительная, пищеварительная система и даже сердце, и делятся как бы надвое. Голова – отдельно. Тело через некоторое время умирает, а вот голова начинает процесс выращивания нового тела. Первым появляется сердце, позже – уже другие нужные органы.

Все это время голова питается хлоропластами, которые она поглощает из водорослей. Процесс "воскрешения" занимает три недели. Как отмечают ученые, ничего подобного ранее в природе не встречалось.

Век вождению не помеха

Житель села Архипо-Осиповка в Краснодарском крае Иван Курбаков признан самым пожилым водителем в России. Его достижения официально занесены в Книгу рекордов страны, передает РИА Новости.



Стаж вождения у Ивана Ивановича – 60 лет, учился еще на "запорожце" с ручным управлением. До сих пор он проходит медицинскую комиссию с отличными результатами, а во время выездов по личным делам предпочитает попутно делать добрые дела и бесплатно подвозить людей, ожидающих автобус на остановке.

"Шанс" на спасение

В Ростехе представили МЧС розовый парашют "Шанс" для эвакуации из высотных офисов. Не имеющая мировых аналогов система позволяет любому безо всякой подготовки эвакуироваться с 9-го этажа и выше.

Как отмечают разработчики, парашют (он розового цвета) позволяет десантироваться с высоты от 33 метров. "В конструкции парашютной системы внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием, обеспечивая безопасность спуска", - отмечают в Ростехе.

То есть никакой специальной подготовки для использования парашюта не требуется. Систему можно регулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

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