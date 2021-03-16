Во Франции выявлен новый вариант COVID-19

Отмечается, что обнаруженный на северо-западе страны штамм трудно отслеживается, тесты могут не показывать его.

В регионе Бретань на северо-западе Франции выявлен новый вариант коронавируса, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Новый штамм было сложно выявить, отмечают специалисты. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне – ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта (там – ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.

Специалисты пока не делают вывода "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта. Эксперты изучают находку и планируют опытным путем установить, как штамм реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".

Французские специалисты отнесли этот вариант вируса к начальной категории Всемирной организации здравоохранения - "варианты под наблюдением" (VUI). После оценки экспертов в случае его особых свойств его могут отнести к категории "проблемных вариантов" (VOC), пишет агентство.

Власти Франции уже передали сведения о новом варианте в международные органы здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется. Во Франции до настоящего времени выявлено более четырех миллионов случаев COVID-19, скончались чуть менее 90,8 тысячи человек.

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