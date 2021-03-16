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Молодые люди у пассажирского поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги

В России действует передвижной пункт вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210316/34003210/V-Rossii-deystvuet-peredvizhnoy-punkt-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

Специальный поезд с вагоном, который представляет собой кабинет для вакцинации, разработали в "Российских железных дорогах".

КИШИНЕВ, 16 мар  – Sputnik. Специальный поезд с кабинетом вакцинации от коронавируса в Красноярском крае и Хакасии сформировали "Российские железные дороги" (РЖД), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании в телеграм-канале.

"Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне - мотрисе. Еженедельно мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД", - говорится в сообщении.

Передвижной пункт позволяет ускорить вакцинацию железнодорожников, которые обеспечивают движение поездов.

"Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты. Списки желающих пройти вакцинацию на малых станциях заранее составляются медицинскими подразделениями РЖД", - поясняет компания.

Всего на Красноярской дороге силами медиков РЖД вакцинированы от COVID-19 более 3 тысяч сотрудников и порядка 2 тысяч жителей Красноярского края и Хакасии.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января. В настоящее время вакцину получили более 7 миллионов человек.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)

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